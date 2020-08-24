Коронавирус 2.0. Кому грозит повторное заражение

У одних оно не вызывает никаких симптомов вообще, другим становится ещё хуже, чем в первый раз. От чего это зависит?

"Презрение" главы Тувы Шолбана Кара-оола к коронавирусу, похоже, дорого ему обходится: в своём видеообращении, записанном с больничной койки, он признал, что недооценивал возможности SARS-CoV-2 даже после того, как уже однажды переболел. По словам 54-летнего лидера республики, теперь инфекция "ужалила" его по-другому: если в первый раз она атаковала дыхательные пути, то теперь обосновалась в кровеносных сосудах головы и проявляется сильнейшими головными болями.

Высокопоставленного пациента отправили в Москву, и российские вирусологи надеются получить много новой информации по результатам его обследования.

Он, конечно, будет подвергнут тщательному обследованию, и это будет уже очень информативно. Хотя и не полностью информативно, потому что его хорошо было бы обследовать, хотя, может, его и обследовали, я не знаю, после первого его заболевания. Вот что очень важно, что остаётся у пациента после выздоровления, когда он заразился в первый раз Виктор Зуев Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Государственный деятель оказался не единственным в России человеком, которого постигло повторное заражение. Корреспондент одного из телеканалов рассказала, что с ней произошло то же самое, причём во второй раз ковид оказался намного тяжелее: в апреле у неё была температура около 37 и кашель, а три месяца спустя случился жар под 40 и стало "плохо как никогда".

Я потеряла связь с реальностью — не понимала, где нахожусь и что мне говорят. Когда поднималась с постели, меня, как пьяную, заносило в сторону. Тогда же я потеряла обоняние. Первый раз этого симптома у меня не было Из опубликованного рассказа повторно заразившейся девушки

Почему человек заболевает ковидом снова?

Я думаю, что это связано только с одним — с уровнем иммунитета. Человек, у которого хороший иммунитет, повторно не заболевает Виктор Зуев Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Как пояснил директор центра Гамалеи (где, напомним, создали вакцину от CoViD-19) Александр Гинцбург, повторное заражение весьма вероятно именно в том случае, если в первый раз болезнь прошла в лёгкой форме.

При лёгком заражении в иммунитете человека не образуются ни клетки памяти, ни вообще адаптивного иммунитета не образуется, а инфекция купируется на уровне врождённого иммунитета, интерферонов. Длительной иммунологической памяти не возникает. Что касается людей с тяжёлым течением заболевания, то окончательного мнения нет, есть подозрения, что они защищены, но ненадолго Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что примерно через два-три месяца после выздоровления количество защитных антител в организме переболевших коронавирусом резко падает, и возникает опасность заболеть снова. Это вполне соотносится с рассказом выше упомянутой журналистки, да и глава Тувы в первый раз болел как раз в мае.

В свою очередь, профессор Сеченовского университета Анатолий Альтштейн отметил, что очень трудно прогнозировать вероятность повторного заражения ковидом из-за индивидуальных особенностей иммунитета каждого человека.

В любом случае исследователи сходятся в одном: если человек переболел коронавирусом, это далеко не значит, что он приобрёл иммунитет против него на всю оставшуюся жизнь. Даже вакцина, которую сделали в центре Гамалеи, по расчётам её разработчиков, обеспечивает защиту лишь на срок до двух лет. А потом нужно делать прививку снова. Это значит, что для обуздания CoViD-19 нужно регулярно вакцинировать как минимум 60% населения страны — это около 86 миллионов человек.

Повторно заразились или повторно заболели?

На сегодняшний день в России без малого 800 тысяч заболевших ковидом россиян выздоровели. Сейчас один из самых интересных вопросов — остаются ли в их организме вирусные частицы.

Это большой вопрос, это совершенно не известно. Для этого надо человека после выздоровления пару раз протестировать, взять мазок из носоглотки и носа, вот и всё. Это всё решит. Если у него были отрицательные тесты — это одно дело, если он оставался вирусоносителем — это другое дело. А пока это гадание на кофейной гуще Виктор Зуев Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Науке известно такое явление, как вирусная персистенция — это долгое и обычно незаметное "проживание" вируса в теле хозяина. Учёные часто называют это "джентльменским соглашением" между патогеном и его жертвой: ты не болеешь, но я в тебе живу. Считается, что для любого вируса это идеальный вариант.

Для CoViD-19, насколько я знаю, это ещё не показано, но для близкородственных вирусов, которые очень похоже устроены, это довольно-таки распространённое явление Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

При этом заключённый "договор" может быть и расторгнут, если в организме нарушается равновесие — по какой-то причине ухудшается иммунитет. Тогда вирус вызывает заболевание. Что, если так происходит и в случае ковида?

Ответов на эти вопросы пока нет, не успели ещё учёные, всего шесть месяцев прошло. Мне тоже хотелось бы знать всё и сразу, но, к сожалению, природа выдаёт ответы маленькими порциями Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи