Путин — о второй волне коронавируса: Надеюсь, этого не произойдёт

Президент России Владимир Путин оценил вероятность второй волны коронавируса. Политик указал, что на самом деле речь идёт о развитии эпидемиологической ситуации.
— Вещи на поверхности. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах и ресторанах. Этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводят к тому, что наблюдаем в некоторых странах вспышку. Но надеюсь, что этого не произойдёт всё-таки и в Европе и других частях света с этим справятся. У нас по количеству заболевших много людей, но один из самых низких показателей по смертности, — сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия-24".
Путин попросил россиян иметь в виду, что вирус никуда не делся, и призвал по возможности соблюдать рекомендованные специалистами ограничительные меры.
— Это необходимо сегодня! И чем дисциплинированней мы будем, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни, — пояснил президент.
Ковид возвращается. Вирусологи раскрыли, кому грозит повторное заражениеУ одних оно не вызывает никаких симптомов вообще, другим становится ещё хуже, чем в первый раз. От чего это зависит?
Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 24 миллиона.