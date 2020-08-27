Путин — о второй волне коронавируса: Надеюсь, этого не произойдёт

— Вещи на поверхности. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах и ресторанах. Этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводят к тому, что наблюдаем в некоторых странах вспышку. Но надеюсь, что этого не произойдёт всё-таки и в Европе и других частях света с этим справятся. У нас по количеству заболевших много людей, но один из самых низких показателей по смертности, — сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия-24".