Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии результатом операции спецслужб Украины и США

Глава государства отметил, что некоторые участники процесса даже не особо скрывают это.

519

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание 33 граждан России в Белоруссии стало результатом операции, проведённой спецслужбами Украины и Соединённых Штатов Америки. По оценке главы государства, россиян "затащили" в Минск.

Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди, хорошо информированные, теперь даже не скрывают это, — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Президент отметил, что перед заманиванием россиян в Минск им поставили "совершенно легальные цели". Они должны были выехать в Латинскую Америку и на Ближний Восток для легальной работы.

Путин заявил, что в РФ создан резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии

Но задействован этот резерв будет, если только ситуация в республике начнёт выходить из-под контроля.

На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, — отметил Путин.

Напомним, 32 из 33 россиян были освобождены белорусскими силовиками и уже вернулись на родину. Ещё один человек остался в соседней республике, так как у него также есть гражданство РБ.

Выбор редакции

Loading...