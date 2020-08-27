Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии результатом операции спецслужб Украины и США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание 33 граждан России в Белоруссии стало результатом операции, проведённой спецслужбами Украины и Соединённых Штатов Америки. По оценке главы государства, россиян "затащили" в Минск.

— Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди, хорошо информированные, теперь даже не скрывают это, — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Президент отметил, что перед заманиванием россиян в Минск им поставили "совершенно легальные цели". Они должны были выехать в Латинскую Америку и на Ближний Восток для легальной работы.

— На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, — отметил Путин.