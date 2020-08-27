Путин дал оценку уровню инфляции в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что инфляция в России в этом году составит от 3,4 до 3,41%. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "Россия-1". Президент отметил, что основные макроэкономические показатели — стабильные.

— У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, 3,4% инфляция — только на сегодня. И, по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,4–3,41%, — сказал Путин.

По оценке главы государства, падение экономики страны может составить 5–6%.