Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин дал оценку уровню инфляции в России

Вместе с тем из-за пандемии коронавируса ВВП страны может сократиться на 5–6%.

114
Post cover

Фото © Pixabay

Президент РФ Владимир Путин считает, что инфляция в России в этом году составит от 3,4 до 3,41%. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "Россия-1". Президент отметил, что основные макроэкономические показатели — стабильные.

Инфляция в Венесуэле превысила 7000% за 2019 год

При этом имеющие в распоряжении доллары живут в роскоши.

У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, 3,4% инфляция — только на сегодня. И, по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,43,41%, — сказал Путин.

По оценке главы государства, падение экономики страны может составить 5–6%.

Ранее глава государства уже отмечал, что инфляция в России замедляется.

Выбор редакции

Loading...