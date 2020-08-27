Роспотребнадзор назвал требования для туристов, приехавших из Абхазии

Роспотребнадзор заявил, что туристам из РФ, которые возвращаются из Абхазии, необязательно проходить проверку на коронавирус, сообщает РИА "Новости".
— В отношении возвращающихся на автомобилях и пешеходных переправах из Абхазии жителей РФ проводится санитарно-карантинный контроль. Используются тепловизоры для дистанционной термометрии граждан, — пишет издание.
Как заявили в ведомстве, двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации, соблюдать не надо.
Границу России с Абхазией за неделю пересекло около 160 тысяч человекТакже таможенный контроль прошло 32 тысячи единиц транспорта.
Россия с 1 августа открыла границу с Абхазией. В ходе работы над этим решением были учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов.