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Роспотребнадзор назвал требования для туристов, приехавших из Абхазии

В ведомстве сказали, что двухнедельный карантин из-за коронавируса необязателен.

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Фото © Pixabay

Роспотребнадзор заявил, что туристам из РФ, которые возвращаются из Абхазии, необязательно проходить проверку на коронавирус, сообщает РИА "Новости".

В отношении возвращающихся на автомобилях и пешеходных переправах из Абхазии жителей РФ проводится санитарно-карантинный контроль. Используются тепловизоры для дистанционной термометрии граждан, — пишет издание.

Как заявили в ведомстве, двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации, соблюдать не надо.

Границу России с Абхазией за неделю пересекло около 160 тысяч человек

Также таможенный контроль прошло 32 тысячи единиц транспорта.

Россия с 1 августа открыла границу с Абхазией. В ходе работы над этим решением были учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов.

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