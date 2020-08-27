Роспотребнадзор назвал требования для туристов, приехавших из Абхазии

Роспотребнадзор заявил, что туристам из РФ, которые возвращаются из Абхазии, необязательно проходить проверку на коронавирус, сообщает РИА "Новости".

— В отношении возвращающихся на автомобилях и пешеходных переправах из Абхазии жителей РФ проводится санитарно-карантинный контроль. Используются тепловизоры для дистанционной термометрии граждан, — пишет издание.

Как заявили в ведомстве, двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации, соблюдать не надо.