Врач рассказала, как сода может спасти от отравления овощами и фруктами

Обычная сода может убить микробы и избавить от радиационных веществ, поэтому при мытье овощей и фруктов лучше добавлять её к воде, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

— Сода поможет снизить и число радиоактивных веществ, если фрукт или овощ вырос в месте, где уровень радиации был высоким, — рассказала изданию врач-гастроэнтеролог Ольга Протопопова.

Она отметила, что достаточно буквально щепотки этого моющего средства. Врач добавила, что ополаскивать продукты водой из непроверенных источников не стоит, даже если она из колодца. Лучше потратить время и прокипятить её.