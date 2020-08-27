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Врач рассказала, как сода может спасти от отравления овощами и фруктами

Кипячёной воды оказалось недостаточно.

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Фото © Pixabay

Обычная сода может убить микробы и избавить от радиационных веществ, поэтому при мытье овощей и фруктов лучше добавлять её к воде, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Сода поможет снизить и число радиоактивных веществ, если фрукт или овощ вырос в месте, где уровень радиации был высоким, — рассказала изданию врач-гастроэнтеролог Ольга Протопопова.

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Употребление вещества, разбавленного в воде, делает раковые клетки более восприимчивыми к лечению.

Она отметила, что достаточно буквально щепотки этого моющего средства. Врач добавила, что ополаскивать продукты водой из непроверенных источников не стоит, даже если она из колодца. Лучше потратить время и прокипятить её.

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