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Не только алкоголь и недосып. Названа неожиданная причина головной боли

Медики отметили, что опасность кроется и в некоторых безобидных на первый взгляд продуктах.

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Фото © Pixabay

Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов в эфире телеканала "Россия-1" рассказали о неожиданных причинах головной боли.

В первую очередь, отметили медики, на неприятные ощущения в голове может влиять алкоголь из-за содержания этанола, который расширяет сосуды. Также головную боль может вызвать недостаточный или неглубокий сон, так как лимфатическая система мозга может нормально функционировать только в ночное время и при недосыпе он просто не успевает очиститься от токсичных веществ.

На фоне вышеперечисленного неожиданной кажется следующая причина болей в голове — употребление красного переработанного мяса вроде сосисок или колбасы. Для стабилизации цвета в эти продукты добавляют нитраты, которые в организме преобразуются в нитриты и расширяют сосуды, а также вызывают другие негативные реакции.

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Состояние может только ухудшиться, и помочь будет сложнее.

На появление головной боли может влиять и нарушение режима питания. Например, если человек привык есть часто и вдруг пропускает приём пищи, уровень глюкозы в крови делает скачок, что может спровоцировать неприятные ощущения.

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