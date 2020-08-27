"Для тупых". Билан сорвался на фанатов в прямом эфире, сообщив свой диагноз из больничной палаты

Для тех, кто абсолютно тупой: очень много остаётся за кулисами. Никто не знает о моей жизни ничего вообще. В данный момент я в больнице. Я что, ною? Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Знаете, сколько раз с ангиной стоял на сцене? Если кто-то считает, что это всё даётся просто так, хрен, два, три, пятнадцать, двадцать хренов лысых вам. <...> Если какая-нибудь ещё скотина напишет: "О, как легко всё достаётся в этой жизни", — да, повезло мне, в отличие от некоторых, заниматься любимым делом

Дима Билан