Седокова эпично подпрыгнула в бикини, и перед горячим фото не устояли даже самые суровые мужчины

Экс-солистка "ВИА Гры" и новоиспечённая невеста уже вернулась в Москву, но продолжает делиться с поклонниками в "Инстаграме" солнечными фото из Штатов. Певица выложила очередной пикантный кадр, на котором предстала с весёлой улыбкой и в прыжке.

Фото © Instagram / annasedokova

37-летняя мама троих детей и владелица собственного бренда одежды показала загорелую фигуру в бикини, продемонстрировав эффектные формы в динамике. Несмотря на летнее настроение, в подписи артистка предложила заранее порассуждать о том, как справиться с потенциальной осенней депрессией, и сама предложила несколько вариантов. Например, в "унылую пору" можно больше не переживать о лишних килограммах.

Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног, ведь сексуальные чулки ещё никто не отменял Анна Седокова

Фото © Instagram / annasedokova

Юзеры откликнулись на призыв певицы и стали предлагать свои варианты: наслаждаться буйством красок, проводить вечера за чтением книг. Но поклонники не могли проигнорировать внешний вид своей любимицы. Они отметили, что Анна выглядит счастливой и роскошной. А её фигура хороша и в статике, и в динамике.

Какая счастливая!!! Красотка!!! 😍😍😍😍❤️❤️❤️👍👍👍🔥🔥🔥 voronina_jylia

Фото © Instagram / annasedokova

Нельзя быть такой роскошной ведь) я до этого так восхищался только "мерседесом") vyuskaagalaroff

Крутое фото и Анна прекрасна!!! elyasheriyazdan