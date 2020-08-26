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Муцениеце скрасила переживания снимком в откровенном бикини, и фанаты уже сочувствуют Прилучному

По мнению подписчиков, разрыв болезненных отношений пошёл девушке только на пользу.

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Фото © Instagram / agataagata

В июне 31-летняя актриса официально развелась с Павлом Прилучным. Её место, по слухам, давно заняла Мирослава Карпович. Однако, несмотря на переживания, Агата Муцениеце стала активно вести свой инстаграм, пополнив его жаркими фото. На этот раз девушка выложила пикантные кадры из бассейна.

Фото © Instagram / agataagata

Звезда "Закрытой школы" поплавала на надувном матрасе, отдыхая в загородном клубе. И для съёмки выбрала беспроигрышные ракурсы и сногсшибательное бикини. Жёлтый купальник едва скрывал самое сокровенное, подчёркивая изящные формы актрисы.

Фото © Instagram / agataagata

Подписчики от такой откровенности остались в восторге. Менее чем за сутки они поставили кадрам почти 100 тысяч сердечек и засыпали артистку комплиментами. По мнению поклонников, Агата слишком долго скрывала роскошную фигуру и должна показывать её чаще. Также восхищённые юзеры отметили, что, глядя на такое, экс-супруг Агаты точно пожалеет, что её упустил.

Почаще показывайте свою шикарную фигуру😍🔥

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Фото © Instagram / agataagata

Секс🔥 Бедолага — человек по имени П 😅

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💣💣💣💣💣Думаю, Павел просто сойдёт с ума от потери такой женщины!!!

<br/>khlebovetsolga

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году в результате романа, вспыхнувшего на съёмках "Закрытой школы". В браке родилось двое детей, но даже этот факт не уберёг пару от разрыва. За два месяца до развода актриса обвинила Прилучного в домашнем насилии и злоупотреблении алкоголем. Однако затем попросила прощения и призналась в любви. Но артист, по некоторым данным, в то время уже увлёкся Мирославой Карпович и на порыв супруги не ответил.

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Артистка не боится неодобрительных комментариев.

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