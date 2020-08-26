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42-летняя Любовь Толкалина снялась без купальника, и эти фото не рискнёт показать мужу ни одна жена

Артистка не боится неодобрительных комментариев.

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Фото © Instagram / tolkalinaliuba

42-летняя звезда "Антикиллера" и "Побега" продолжает радовать подписчиков жаркими снимками с отдыха в Крыму. На этот раз в "Инстаграме" появилась серия кадров, где актриса решила предстать и вовсе без купальника.

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Любовь Толкалина позировала, лёжа в воде и прикрыв обнажённое тело прозрачной тканью, которая изящно очерчивала бюст артистки. Как призналась актриса в комментариях, она просто натянула повыше юбку.

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Некоторых подписчиков смутил такой напор любимицы, и избыток откровенных фото в аккаунте они не оценили. Юзеры решили, что актриса всеми способами пытается привлечь к себе внимание. Но у многих критика вызвала недоумение, ведь Любовь Толкалина остаётся в отличной форме и прекрасно выглядит, поэтому нет смысла скрывать свою внешность. Звезда предвидела, что ей не избежать негативных отзывов, и в подписи предложила провести "конкурс на самое забористое хамство".

Когда женщина чувствует, что начинает стареть, то учащается количество таких фото, к сожалению. Бросает вызов не столько для людей, сколько себе

dimma_808

Вы делаете это от скуки?

alla_1003

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Восхитительна!!! Неужели есть те, кто не восхищается красотой этой божественно красивой женщины. Огонь

natalia_44567

Нет, нет, не покажу мужу!!!!

<br/>lapabocharova

Любовь Толкалина — российская актриса театра и кино, экс-возлюбленная режиссёра Егора Кончаловского. В школе Любовь занималась плаванием и мечтала о спортивной карьере. Но в 16 лет влюбилась в театр и вскоре поступила во ВГИК, сделав выбор в пользу актёрской профессии. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

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Подписчикам пришёлся по душе эксперимент ведущей.

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