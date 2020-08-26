В Сети появилось видео с истерикой мужа Легкоступовой, где он раскрывает своё истинное лицо

Несколько дней назад кремировали исполнительницу хита "Ягода-малина" Валентину Легкоступову. Смерть артистки оказалась внезапной и трагической. Она попала в больницу с черепно-мозговой травмой и впала в кому. Перед инцидентом певица и её супруг-яхтсмен Юрий Фирсов якобы не выходили на связь. И некоторые близкие и друзья считают, что мужчина причастен к гибели Валентины.
Видео © Instagram / nataliashturm
Так, певица Наталья Штурм задалась вопросом, мог ли Фирсов поднимать на супругу руку. Она поделилась в "Инстаграме" роликом, на кадрах которого яхтсмен в "агрессивно-неадекватном" состоянии осыпает нецензурной бранью и отборными оскорблениями туристов, заплативших за "такую прогулку по 1,5 тысячи евро".
Я бы не решилась отправляться в плаванье с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж. А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телике и в реальности! Такой и за борт выкинет, не задумываясь.
Как вы думаете, такой человек мог агрессивно вести себя с Валей, будучи пьяным? Мог ударить?
Наталья Штурм
Фото © Instagram / legkostupovavalentina
Однако мнения подписчиков насчёт фигуры Фирсова разделились. Одни решили, что такое поведение в экстренных случаях нормально для капитана, отвечающего за безопасность команды. Другие сочли происходящее на кадрах вопиющим хамством. Пользователи отметили, что видео "открыло им глаза", и подтвердили, что такому мужчине ничего не стоило ударить свою добрую и доверчивую супругу.
Валентина Легкоступова с мужем Юрием Фирсовым. Фото © Instagram / firsov_yury
На самом деле если на корабле тупят, то никак, кроме как вот так матом, людей не сдвинуть! Это парусное судно, и десятисекундная задержка в выполнении команды или вообще невыполнение при таком ветре может обернуться переворотом яхты!! Он, как капитан, отвечает за их жизнь! И пусть уж лучше матерится, чем они утонут!!
alkon888
Как это развидеть? Конечно, мог ударить, вообще, легко
natali58198
Видно же, что он ооочень скользкий тип... Валя мягкая... Как она могла выйти замуж за смерть? Упокой душу!!!
katerina6276