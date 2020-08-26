В Сети появилось видео с истерикой мужа Легкоступовой, где он раскрывает своё истинное лицо

Я бы не решилась отправляться в плаванье с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж. А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телике и в реальности! Такой и за борт выкинет, не задумываясь.

Как вы думаете, такой человек мог агрессивно вести себя с Валей, будучи пьяным? Мог ударить?

Наталья Штурм