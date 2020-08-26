Аптечная блогерша Диденко планирует свадьбу спустя пять месяцев после смерти мужа

Блогерша Екатерина Диденко, которая печально прославилась после смерти мужа из-за сухого льда, в который раз не сходит с передовиц. В этот раз даже проговорилась не сама девушка, а один из блогеров – администраторов гива Диденко. Всем участникам обещали наплыв подписчиков и большую огласку в СМИ, потому как планируется видео с предложением руки и сердца. Стоимость этого гива — символические 96 тыс. рублей, пишет Starhit.
Нетрудно догадаться, о чём идёт речь: всего месяц назад аптечный ревизорро опубликовала фото с новым молодым человеком. В нём, кстати, многие признали актёра Влада Черных. После этого сразу после открытия границ парочка рванула в Абхазию, откуда выкладывала счастливые фото на фоне живописной природы. Поклонники Диденко совсем не оценили такие скорые отношения — ей даже пришлось закрыть комментарии под снимками с отпуска.
В своё оправдание блогерша заявила, что ей грустно быть одной. Тем более если она будет скорбеть и ничего не делать, никому легче не станет. Но подписчики аптечного ревизорро уверены, что таким образом Диденко просто пытается заработать на хайпе. Ведь когда в конце февраля на её дне рождения случилась трагедия с сухим льдом, в которой погибли её муж и двое друзей, блогерша активно вела соцсети, куда выкладывала своё заплаканное лицо. Горе не помешало Диденко также стать гостьей нескольких шоу, за которые ей неплохо заплатили.
Если хочешь жизнь настраивать, тогда могла бы это делать не на публику, потому что тебя многие не поймут, никому твои трусы не нужны, просто ехидничать не надо было с самого начала
Мне противно. Отписываюсь. Проститутка, а не женщина. И фармацевт хреновый
Пипец... Муж ещё в могиле не остыл, а она уже хахаля нашла