Аптечная блогерша Диденко планирует свадьбу спустя пять месяцев после смерти мужа

Блогерша Екатерина Диденко, которая печально прославилась после смерти мужа из-за сухого льда, в который раз не сходит с передовиц. В этот раз даже проговорилась не сама девушка, а один из блогеров – администраторов гива Диденко. Всем участникам обещали наплыв подписчиков и большую огласку в СМИ, потому как планируется видео с предложением руки и сердца. Стоимость этого гива — символические 96 тыс. рублей, пишет Starhit.

Фото © Instagram / didenko.katerina

Нетрудно догадаться, о чём идёт речь: всего месяц назад аптечный ревизорро опубликовала фото с новым молодым человеком. В нём, кстати, многие признали актёра Влада Черных. После этого сразу после открытия границ парочка рванула в Абхазию, откуда выкладывала счастливые фото на фоне живописной природы. Поклонники Диденко совсем не оценили такие скорые отношения — ей даже пришлось закрыть комментарии под снимками с отпуска.

Фото © Instagram / didenko.katerina

В своё оправдание блогерша заявила, что ей грустно быть одной. Тем более если она будет скорбеть и ничего не делать, никому легче не станет. Но подписчики аптечного ревизорро уверены, что таким образом Диденко просто пытается заработать на хайпе. Ведь когда в конце февраля на её дне рождения случилась трагедия с сухим льдом, в которой погибли её муж и двое друзей, блогерша активно вела соцсети, куда выкладывала своё заплаканное лицо. Горе не помешало Диденко также стать гостьей нескольких шоу, за которые ей неплохо заплатили.

Фото © Instagram / didenko.katerina

Если хочешь жизнь настраивать, тогда могла бы это делать не на публику, потому что тебя многие не поймут, никому твои трусы не нужны, просто ехидничать не надо было с самого начала tmanushina

Мне противно. Отписываюсь. Проститутка, а не женщина. И фармацевт хреновый <br/>liudmilasharypina