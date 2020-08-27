Брэд Питт закрутил роман с 27-летней моделью, которая затмила собой всех его бывших: горячие фото

Поклонникам Дженнифер Энистон и Анджелины Джоли можно перестать враждовать, теперь им лучше запастись терпением или смириться — у легендарного голливудского сердцееда появилась новая зазноба. Она не только молода, но и внешне может затмить собою многих. Её уже окрестили Ириной Шейк и Джоли в одном флаконе.

Фото © Gregg DeGuire / Getty Images for Turner, Instagram / nico.potur

56-летнего актёра заметили в обществе 27-летней немецкой модели Николь Потуральски в аэропорту Кастелле, куда они прибыли на частном самолёте, чтобы отдохнуть на юге Франции, пишет Daily Mail. По словам очевидца, Брэд Питт и его спутница вели себя словно влюблённые подростки.

Фото © Instagram / nico.potur

Они целовались, и Брэд был к ней очень внимателен. Поблизости находились люди, но актёра, похоже, это не смущало. Девушка настоящая красавица и явно намного моложе его источник

Фото © Instagram / nico.potur

Новоиспеченные влюблённые, предположительно, отправились в роскошный особняк актёра, в котором он и Анджелина Джоли сыграли свадьбу в 2014 году.

Фото © Instagram / nico.potur