Брэд Питт закрутил роман с 27-летней моделью, которая затмила собой всех его бывших: горячие фото

Поклонникам Дженнифер Энистон и Анджелины Джоли можно перестать враждовать, теперь им лучше запастись терпением или смириться — у легендарного голливудского сердцееда появилась новая зазноба. Она не только молода, но и внешне может затмить собою многих. Её уже окрестили Ириной Шейк и Джоли в одном флаконе.
Фото © Gregg DeGuire / Getty Images for Turner, Instagram / nico.potur
56-летнего актёра заметили в обществе 27-летней немецкой модели Николь Потуральски в аэропорту Кастелле, куда они прибыли на частном самолёте, чтобы отдохнуть на юге Франции, пишет Daily Mail. По словам очевидца, Брэд Питт и его спутница вели себя словно влюблённые подростки.
Они целовались, и Брэд был к ней очень внимателен. Поблизости находились люди, но актёра, похоже, это не смущало. Девушка настоящая красавица и явно намного моложе его
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Новоиспеченные влюблённые, предположительно, отправились в роскошный особняк актёра, в котором он и Анджелина Джоли сыграли свадьбу в 2014 году.
Николь Потуральски в детстве мечтала стать морским биологом, но потом её заметили агенты — и девушка попала в модельную сферу. Она блистала на показах мод в Нью-Йорке, Париже и Милане и появлялась на обложках ELLE, Cosmopolitan и Marie Claire. Девушка говорит на пяти языках и воспитывает сына. В "Инстаграме" на неё подписано 107 тыс. человек, которым она нередко показывает свои соблазнительные формы. Однако новый бойфренд там ещё не появлялся.