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Заключённые из волгоградской колонии заработали на телефонном мошенничестве 300 тысяч рублей

Они звонили по разным номерам и представлялись родственниками, попавшими в ДТП.

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Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области задержана группа мошенников, состоявшая из заключённых, которые смогли обмануть жителей Владивостока, Иркутской области и Забайкальского края на несколько сотен тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Двое осуждённых в возрасте 36 и 43 лет, отбывающих наказание в исправительной колонии Камышинского района за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, осуществляли звонки с имевшихся у них мобильных гаджетов на случайные номера, — рассказали в ведомстве.

Под видом близких родственников они рассказывали о штрафах за ДТП и просили денег. Поверившие им граждане отправляли средства в сумме от 10 до 50 тысяч рублей. В итоге злоумышленники накопили более 300 тысяч рублей.

Мошенники нашли первый способ обмана через систему быстрых переводов

В Центробанке заверили, что брешь в технологии уже устранили.

Задержали их сразу после освобождения из колонии. Также оперативники установили их сообщников, которые помогали им в обналичивании денег, покупке телефонов и сим-карт. Между ними были чётко распределены роли, в соответствии с которыми подозреваемые получали определённый процент от незаконного дохода.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники вместо лекарств от рака привозили пенсионерам "Доширак". Общий ущерб от их деятельности — не менее 1,3 миллиона рублей.

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