Заключённые из волгоградской колонии заработали на телефонном мошенничестве 300 тысяч рублей

В Волгоградской области задержана группа мошенников, состоявшая из заключённых, которые смогли обмануть жителей Владивостока, Иркутской области и Забайкальского края на несколько сотен тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

— Двое осуждённых в возрасте 36 и 43 лет, отбывающих наказание в исправительной колонии Камышинского района за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, осуществляли звонки с имевшихся у них мобильных гаджетов на случайные номера, — рассказали в ведомстве.

Под видом близких родственников они рассказывали о штрафах за ДТП и просили денег. Поверившие им граждане отправляли средства в сумме от 10 до 50 тысяч рублей. В итоге злоумышленники накопили более 300 тысяч рублей.

Задержали их сразу после освобождения из колонии. Также оперативники установили их сообщников, которые помогали им в обналичивании денег, покупке телефонов и сим-карт. Между ними были чётко распределены роли, в соответствии с которыми подозреваемые получали определённый процент от незаконного дохода.