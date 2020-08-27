Генпрокуратура не нашла признаков преступления в ходе проверки по факту госпитализации Навального

Генпрокуратура не выявила признаков уголовного преступления в истории с госпитализацией блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова. Он отметил, что сама организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.

— Несмотря на начатую ещё 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено, — проинформировал Иванов.

Вместе с тем Генпрокуратура направила запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Навального в компетентные органы юстиции Германии.

Ранее стало известно, что полиция также проводит доследственную проверку по факту госпитализации Навального.