Генпрокуратура не нашла признаков преступления в ходе проверки по факту госпитализации Навального

Генпрокуратура не выявила признаков уголовного преступления в истории с госпитализацией блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова. Он отметил, что сама организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.
Король импульсов. Что за вещество нашли немецкие врачи в организме НавальногоСпециалисты берлинской клиники "Шарите", куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального, утверждают, что якобы обнаружили в его организме вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Российские эксперты скептически относятся к этой версии и говорят, что это вещество не может быть причиной отравления блогера.
— Несмотря на начатую ещё 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено, — проинформировал Иванов.
Вместе с тем Генпрокуратура направила запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Навального в компетентные органы юстиции Германии.
Омские врачи заявили о готовности передать в Германию образцы биоматериалов НавальногоМедики уже предоставили немецким коллегам некоторые данные о пациенте.
Ранее стало известно, что полиция также проводит доследственную проверку по факту госпитализации Навального.
Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.