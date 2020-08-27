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Супруг сбежал от петербурженки сразу после свадьбы под предлогом, что забыл паспорт в загсе

Женщина хочет найти мужа, чтобы развестись.

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Фото © Pixabay

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с просьбой отыскать её супруга, который исчез сразу после замужества, сообщает "78.ru".

По словам 51-летней женщины, в день свадьбы её новоиспечённый супруг сообщил в такси, что забыл в загсе свой паспорт, поэтому ему срочно нужно туда вернуться, — пишет издание со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Мужчина покинул такси и пропал. После этого женщина обратилась в полицию, чтобы правоохранители нашли его и она смогла с ним развестись.

Начальник охраны всю ночь дрожал от страха, увидев на камерах, как по стройке ходит призрак невесты

По словам мужчины, раньше он не верил в призраков, но не может найти иного объяснения тому, что увидел.

Как сообщал Лайф, в городе на Неве более пяти тысяч пар поженились в июле. Загсы начали свою работу после долгого закрытия, связанного с пандемией коронавируса, только 29 июня.

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