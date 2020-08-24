Начальник охраны всю ночь дрожал от страха, увидев на камерах, как по стройке ходит призрак невесты

Понятия не имею, что это могло быть, но остаток ночи я провёл, не смыкая глаз, и меня била дрожь. Я никогда не верил в привидения, но не могу это объяснить. Это самое странное, что я видел за пять лет наблюдения за сотнями подобных объектов

Адам Лис