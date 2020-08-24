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Начальник охраны всю ночь дрожал от страха, увидев на камерах, как по стройке ходит призрак невесты

По словам мужчины, раньше он не верил в призраков, но не может найти иного объяснения тому, что увидел.

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Фото © Twitter / _meglittle

Начальнику охраны на строительном объекте Адаму Лису из Бирмингема, Англия, пришлось столкнуться с тем, что заставило стыть кровь в жилах. По словам мужчины, во время ночной смены сработал датчик движения на камере и ему пришло оповещение. Когда он взглянул на экран, то не смог найти объяснения увиденному.

Фото © Twitter / _meglittle

Перед ним предстала девушка в длинном белом платье, похожем на свадебное. Она странно наклонилась вперёд, держа что-то в руках, а её силуэт словно был прозрачным.

Фото © Twitter / _meglittle

Адам сразу же велел охране проверить объект, пишет Birmingham Live. Однако внимательно обследовавшие каждый закоулок сотрудники ничего подозрительного не нашли. По словам британца, он не может найти объяснения пугающему инциденту и никогда не сталкивался ни с чем подобным.

Понятия не имею, что это могло быть, но остаток ночи я провёл, не смыкая глаз, и меня била дрожь. Я никогда не верил в привидения, но не могу это объяснить. Это самое странное, что я видел за пять лет наблюдения за сотнями подобных объектов

Адам Лис

На камеру попало, как девочка бродит ночью среди могил, и мать узнала в ней свою погибшую дочь

Женщина уверена, что этот ребёнок — призрак её убитой малышки.

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