Ах, эта свадьба! В Петербурге более пяти тысяч пар поженились в июле

В Северной столице резко увеличилось количество пар, которые желают зарегистрировать свои отношения. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Уточняется, что загсы начали свою работу после долгого закрытия, связанного с пандемией коронавируса, только 29 июня.

В июле в Санкт-Петербурге вступило в брак более пяти тысяч пар. Это примерно в пять раз больше, нежели в мае.

Стоит также отметить, что в разгар пандемии примерно 40% пар отменили, перенесли свои торжества или отпраздновали в узком семейном кругу без церемоний в загсах. Цены на проведение свадьбы тоже значительно упали: если до карантина банкет на 50 человек обходился в среднем в 300–400 тысяч рублей, то этим летом затраты на празднования сократились в три-четыре раза.