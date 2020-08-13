Ах, эта свадьба! В Петербурге более пяти тысяч пар поженились в июле

В Северной столице резко увеличилось количество пар, которые желают зарегистрировать свои отношения. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Уточняется, что загсы начали свою работу после долгого закрытия, связанного с пандемией коронавируса, только 29 июня.
Несите кольца! В брачных агентствах отмечают наплыв клиентов после коронавирусных ограниченийВо время пандемии свадеб стало меньше, но влюблённые пары всё так же ищут друг друга.
В июле в Санкт-Петербурге вступило в брак более пяти тысяч пар. Это примерно в пять раз больше, нежели в мае.
Стоит также отметить, что в разгар пандемии примерно 40% пар отменили, перенесли свои торжества или отпраздновали в узком семейном кругу без церемоний в загсах. Цены на проведение свадьбы тоже значительно упали: если до карантина банкет на 50 человек обходился в среднем в 300–400 тысяч рублей, то этим летом затраты на празднования сократились в три-четыре раза.
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Ранее Лайф сообщал, что в день "двух восьмёрок", 8 августа, в Москве поженилось свыше тысячи пар. Как отметила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, август принято считать одним из самых популярных месяцев для бракосочетания — и в этом году он не стал исключением.