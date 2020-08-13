СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу республики. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера Союзного государства сообщает "Коммерсант ФМ".
При этом каких-либо официальных заявлений из Минска на этот счёт пока не поступало.
"Нам не нужна война". Лукашенко пообещал разобраться со всеми задержаниями после выборовИз участков отпущено свыше тысячи человек.
Напомним, в Белоруссии который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить