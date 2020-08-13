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СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к народу

В Белоруссии уже который день не утихают акции протеста недовольных результатами выборов жителей страны.

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Фото © EPA / NIKOLAI PETROV / POOL

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу республики. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера Союзного государства сообщает "Коммерсант ФМ".

При этом каких-либо официальных заявлений из Минска на этот счёт пока не поступало.

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Из участков отпущено свыше тысячи человек.

Напомним, в Белоруссии который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить

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