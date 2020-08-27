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Путин заявил о готовности Лукашенко рассмотреть конституционную реформу

За рамки действующего основного закона нельзя выходить, отметил он.

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Фото © ТАСС / Климентьев Михаил/ ЕРА / YAUHEN YERCHAK

Белорусский лидер Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу и возможность проведения парламентских и президентских выборов по новой конституции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву на телеканале "Россия 24".

Глава государства подчеркнул, что выходить за рамки действующего основного закона нельзя.

Президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей конституции нельзя выходить, — указал политик.

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Одним из главных доводов было названо ограничение числа президентских сроков.

Напомним, перед президентскими выборами в Белоруссии, которые прошли 9 августа, лидер страны Александр Лукашенко предложил изменить конституцию на референдуме, так как с момента принятия действующей поменялись и страна, и люди. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

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