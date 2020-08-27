Путин заявил о готовности Лукашенко рассмотреть конституционную реформу

Белорусский лидер Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу и возможность проведения парламентских и президентских выборов по новой конституции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву на телеканале "Россия 24".
Глава государства подчеркнул, что выходить за рамки действующего основного закона нельзя.
— Президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей конституции нельзя выходить, — указал политик.
Белорусская оппозиция выступила за возврат конституции 1994 годаОдним из главных доводов было названо ограничение числа президентских сроков.
Напомним, перед президентскими выборами в Белоруссии, которые прошли 9 августа, лидер страны Александр Лукашенко предложил изменить конституцию на референдуме, так как с момента принятия действующей поменялись и страна, и люди. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.