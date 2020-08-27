Путин заявил о готовности Лукашенко рассмотреть конституционную реформу

Белорусский лидер Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу и возможность проведения парламентских и президентских выборов по новой конституции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву на телеканале "Россия 24".

Глава государства подчеркнул, что выходить за рамки действующего основного закона нельзя.

— Президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей конституции нельзя выходить, — указал политик.