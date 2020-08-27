Путин спрогнозировал восстановление экономики России в 2021 году

Российский лидер Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву на телеканале "Россия 24" заявил, что экономика страны восстановится в 2021 году.

— Пик проблем [в экономике] у нас пройден. Я надеюсь, что мы постепенно начнём восстанавливаться. Я думаю, что в следующем году это восстановление будет, — спрогнозировал политик.

По словам Путина, в этом вопросе РФ мало чем отличается от других стран, столкнувшихся с трудностями из-за ситуации вокруг коронавируса.

— Вся мировая экономика столкнулась с серьёзными последствиями эпидемии. В 2008 году падение ВВП составило 0,1%, а сейчас — около 5%. Разница колоссальна! — отметил президент.