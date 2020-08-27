"У себя оставим". Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании долга страны, размер которого составляет $1 миллиард.
По словам президента Белоруссии, этот вопрос сегодня обсудят премьеры Роман Головченко и Михаил Мишустин.
— То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты, — цитирует Лукашенко БелТА.
В Кремле заявили о готовности обсуждать рефинансирование кредитов с БелоруссиейТам отметили, что это чисто экономический вопрос.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в РФ создан резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.