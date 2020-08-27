Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"У себя оставим". Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Белоруссии

Вопрос обсудят премьер-министры двух стран.

580
Post cover

Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании долга страны, размер которого составляет $1 миллиард.

По словам президента Белоруссии, этот вопрос сегодня обсудят премьеры Роман Головченко и Михаил Мишустин.

То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты, — цитирует Лукашенко БелТА.

В Кремле заявили о готовности обсуждать рефинансирование кредитов с Белоруссией

Там отметили, что это чисто экономический вопрос.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в РФ создан резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.

Выбор редакции

Loading...