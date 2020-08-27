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Повредивший авто полиции дерзкий дебошир из Сочи объяснил своё поведение пандемией и конфликтом с женой

Бизнесмен говорит, что уже извинился перед инспекторами, отсидел в изоляторе и оплатил штраф.

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48-летний Василий Андреев, ставший героем ролика об "особенных" автомобильных номерах, в беседе с Лайфом объяснил причины дерзкого общения с сотрудниками ГИБДД.

По словам собеседника, конфликт произошёл 7 августа, когда он ехал из Сочи в Адлер, чтобы улететь в Москву. Тогда мужчина поругался с женой.

Я с ней разговаривал по телефону в этот момент, я не видел, что меня тормозит сотрудник ГАИ. Получилось так, что когда меня останавливал сотрудник ГАИ, они мне там немножко притёрли бампер. По сути, меня забрали в отделение полиции, мне выписали два административных штрафа, уголовных дел не заводили, — рассказал Андреев.

"Посмотри на номера!" В Сочи задержали дерзкого дебошира, повредившего полицейское авто — видео

Мужчина не только не остановился по требованию ДПС, но и в итоге решил сбежать.

Он добавил, что заплатил штрафы за неповиновение сотруднику полиции и за то, что не остановился, а также был наказан суточным арестом.

У меня дома не всё хорошо, всё из-за пандемии. Я перед всеми гаишниками извинился, на суде, когда мне давали сутки ареста, извинился. Меня в восемь вечера отпустили, — пояснил Андреев.

Ранее во Владивостоке произошёл дорожный конфликт с участием полицейского, находившегося не при исполнении. Страж порядка был ранен ножом в ногу и потерял много крови, так как нападавший задел артерию. Инцидент попал на видео.

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