Повредивший авто полиции дерзкий дебошир из Сочи объяснил своё поведение пандемией и конфликтом с женой

48-летний Василий Андреев, ставший героем ролика об "особенных" автомобильных номерах, в беседе с Лайфом объяснил причины дерзкого общения с сотрудниками ГИБДД.

По словам собеседника, конфликт произошёл 7 августа, когда он ехал из Сочи в Адлер, чтобы улететь в Москву. Тогда мужчина поругался с женой.

— Я с ней разговаривал по телефону в этот момент, я не видел, что меня тормозит сотрудник ГАИ. Получилось так, что когда меня останавливал сотрудник ГАИ, они мне там немножко притёрли бампер. По сути, меня забрали в отделение полиции, мне выписали два административных штрафа, уголовных дел не заводили, — рассказал Андреев.

Он добавил, что заплатил штрафы за неповиновение сотруднику полиции и за то, что не остановился, а также был наказан суточным арестом.

— У меня дома не всё хорошо, всё из-за пандемии. Я перед всеми гаишниками извинился, на суде, когда мне давали сутки ареста, извинился. Меня в восемь вечера отпустили, — пояснил Андреев.