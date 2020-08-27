"Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить". Путин открыл трассу "Таврида" в Крыму и проехал по ней за рулём Aurus — видео

— Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить, — заметил президент перед началом поездки.

— Сейчас на вертолёте летел, чтобы посмотреть. Конечно, впечатляет! Красивый, современный объект, удобный, красивый. Надо съезды только сделать к берегу, особенно когда туристический поток идёт, — предложил президент.