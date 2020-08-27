"Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить". Путин открыл трассу "Таврида" в Крыму и проехал по ней за рулём Aurus — видео

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Российский лидер Владимир Путин открыл соединяющую Керчь и Севастополь трассу "Таврида". Глава государства проинспектировал новый участок трассы за рулём автомобиля Aurus Sedan.
— Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить, — заметил президент перед началом поездки.
Трассу построили за 3,5 года.
— Сейчас на вертолёте летел, чтобы посмотреть. Конечно, впечатляет! Красивый, современный объект, удобный, красивый. Надо съезды только сделать к берегу, особенно когда туристический поток идёт, — предложил президент.
В Крыму открыто движение по второму участку трассы "Таврида"31 декабря, предположительно, запустят движение по всей 190-километровой первой очереди дороги от Керчи до Симферополя.
Напомним, Крым возглавил рейтинг мест отдыха россиян на осень.