СМИ сообщили, что самый большой флаг Украины порвался за несколько дней. Кличко заявил, что это неправда

В Киеве "по техническим причинам" опустили самый большой флаг Украины. По словам сотрудников коммунальных служб, он стал рваться, передаёт Vesti.ua.
По какой причине полотнище пришлось снимать спустя пять дней после того, как его водрузили на флагшток, неясно. Как отмечает портал, в запасе есть ещё пять знамён, сделанных из разных тканей.
Мэр Киева Виталий Кличко поспешил опровергнуть информацию о том, что флаг порвался. По словам градоначальника, были проведены необходимые регламентные работы.
— Флаг целый, флагшток в отличном состоянии, — заверил политик.
Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытияИнцидент произошёл после того, как на нём попрыгала группа неизвестных людей. А ранее его тестировали на прочность Виталий и Владимир Кличко. И тоже прыгали.
Ранее молния разорвала напополам самый большой флаг США.