Власти Иркутской области подписали с РЖД меморандум по защите Байкала в период модернизации БАМа и Транссиба

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров подписали меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды. В соответствии с документом стороны при участии природоохранных организаций примут дополнительные меры по защите озера Байкал при проведении работ по модернизации БАМа и Транссиба. Эти проекты являются приоритетными не только для РЖД и региона, но и для всей страны: их итогом должно стать увеличение провозной способности магистралей свыше 200 миллионов тонн грузов в год к концу пятилетки.

Подписание меморандума. Видео © Пресс-служба губернатора и Правительства Иркутской области

По словам Кобзева, власти Приангарья объективно оценивают важность проекта модернизации. Это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет. Однако в обязательном порядке необходимо учесть мероприятия по лесовосстановлению, расчистке берегов Байкала, обустройству заказников для сохранения животного и растительного мира.

— Для жителей Иркутской области озеро Байкал и сибирская тайга — особая ценность, — заявил глава Приангарья. — На всех этапах проведения работ будут обеспечены максимальная открытость, контроль со стороны общественности и научное сопровождение. Уверен, совместными усилиями мы сумеем решить все поставленные задачи.

В соответствии с документом железнодорожники будут проводить мероприятия по компенсационному восстановлению леса, очистке воды и воздуха. Кроме того, в регионе создадут систему экологического мониторинга и контроля на стройках. Это, в частности, будут информационно-аналитическая платформа для сбора, обработки и анализа результатов экологического мониторинга и контроля, система видеонаблюдения, которая позволит удалённо контролировать соблюдение подрядчиками экологического законодательства на стройках, а также автоматические системы контроля выбросов, сбросов загрязняющих веществ.

— Сегодня мы не берём, а возвращаем природе то, что когда-то пострадало при строительстве Транссиба, более 100 лет назад, — отметил генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров. — Ключевой момент меморандума — ни одного действия без экологического заключения и без обсуждения с общественностью мы делать не будем.