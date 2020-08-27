Российская вакцина "Спутник V" начала поступать в гражданский оборот

Первая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции начала поступать в гражданский оборот. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр уточнил, что поставки вакцины в медицинские учреждения проводятся в рамках третьей фазы исследования.
— У нас сегодня появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, — заявил Мурашко на общероссийской акции "Мы вместе".
Он напомнил, что запись на клинические исследования в рамках третьей фазы уже открыта на сайте мэра Москвы.
Ранее также стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавируса. В исследовании будет участвовать 40 тысяч совершеннолетних добровольцев. Продолжительность участия для каждого из них составит полгода с момента вакцинации.
Путин: В сентябре в России появится вторая вакцина от коронавирусаЛидер страны уверен, что новый препарат будет столь же надёжен и эффективен.
Напомним, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.