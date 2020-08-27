Огромную опухоль мозга успешно удалили у жительницы Москвы — видео

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В НИИ им. Склифосовского в Москве провели уникальную операцию по удалению опухоли головного мозга, которая разрослась до гигантских размеров.

— Хирургов удивил не только размер новообразования, но и возраст больной — ей чуть больше тридцати лет. Обычно такие патологии развиваются уже в пожилом возрасте, — рассказали Лайфу в институте.

Врачи виртуозно вырезали опухоль и при этом сохранили все функции мозга. Пациентку выпишут на днях, она сможет вернуться к полноценной жизни.