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Огромную опухоль мозга успешно удалили у жительницы Москвы — видео

Девушку скоро выпишут из больницы.

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Видео © LIFE

В НИИ им. Склифосовского в Москве провели уникальную операцию по удалению опухоли головного мозга, которая разрослась до гигантских размеров.

Хирургов удивил не только размер новообразования, но и возраст больной — ей чуть больше тридцати лет. Обычно такие патологии развиваются уже в пожилом возрасте, — рассказали Лайфу в институте.

Врачи виртуозно вырезали опухоль и при этом сохранили все функции мозга. Пациентку выпишут на днях, она сможет вернуться к полноценной жизни.

Мама мучилась от похмелья, которое в итоге оказалось опухолью мозга размером с мяч для гольфа

Мама троих детей из городка Халл в Англии наутро после вечеринки почувствовала ужасную головную боль. Вот только это было далеко не похмелье.

Ранее в Москве онкологи и кардиохирурги одновременно удалили пациентке опухоль и тромб в сердце. После операции 48-летняя женщина быстро пришла в себя, к привычной жизни она сможет вернуться в скором времени.

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