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Саакашвили решил вернуться в Грузию

Украину он назвал "вторым домом".

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Фото © Zuma / ТАСС

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину.

Украину политик назвал своим "вторым домом", но заявил, что намерен отправиться в Грузию, — сообщает Telegram-канал Obozrevatel.ua.

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Ради будущего родины он призвал на выборах свергнуть лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.

Ранее Саакашвили делился прогнозами относительно Украины. Он предупреждал, что некие политические силы готовят в стране "большой реванш", в результате которого Незалежная может прекратить существование.

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