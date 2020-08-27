Саакашвили решил вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину.

— Украину политик назвал своим "вторым домом", но заявил, что намерен отправиться в Грузию, — сообщает Telegram-канал Obozrevatel.ua .

Ради будущего родины он призвал на выборах свергнуть лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.

Саакашвили предрёк Грузии исчезновение с мировых радаров Ради будущего родины он призвал на выборах свергнуть лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.

Ранее Саакашвили делился прогнозами относительно Украины. Он предупреждал, что некие политические силы готовят в стране "большой реванш", в результате которого Незалежная может прекратить существование.