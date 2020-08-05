Саакашвили предрёк Грузии исчезновение с мировых радаров

Экс-президент Грузии, а ныне глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Грузия исчезнет с международных радаров, а он — нет. Политик видит себя кандидатом в премьеры любой большой европейской страны, в то время как его родина якобы находится на грани.

— Я являюсь водителем очень важных функций на Украине. Но мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия как страна исчезнет. Иванишвили хотел, чтобы моё имя исчезло с мировых радаров. Я очень чётко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет, — заявил Саакашвили в интервью телекомпании "ТВ Пирвели".

Он отметил, что отличается от провинциальных политиков. Для него родина якобы стоит выше, чем собственная личность. Саакашвили призвал к действиям, чтобы на предстоящих выборах карьера лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили подошла к концу.