Песков назвал театром абсурда санкции США против российских НИИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расширение Вашингтоном списка антироссийских санкций, в который накануне были включены пять научно-исследовательских институтов из РФ.
— Это продолжение зависимости, санкционной зависимости, это санкционный театр абсурда. Мы категорически не приемлем заявления, что какие-то наши организации могут быть причастны или участвовать в разработке химического и бактериологического оружия. Это нонсенс, — сказал он.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина указал на научные изыскания одного из НИИ и предположил, что ограничительные меры могут быть "очередным примером ничем не прикрытой оголтелой неконкурентной борьбы".
Посол РФ в США заявил, что попадание российских НИИ в американский санкционный список вызывает недоумениеДипломат отметил, что данное решение является беспочвенным.
— Они (американцы. — Прим. Лайфа) не могут жить без санкций, точнее рестрикций, ежедневно кому-то их не объявляя, — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что США расширили список антироссийских санкций, включив в него пять научно-исследовательских институтов РФ. В списке оказался НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса. Кроме того, под ограничения попали филиалы 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также Государственный НИИ органической химии и технологии. Все они подозреваются властями Соединённых Штатов в работе над химическим и биологическим оружием, но никаких доказательств при этом не приводится.