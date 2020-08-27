Песков назвал театром абсурда санкции США против российских НИИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расширение Вашингтоном списка антироссийских санкций, в который накануне были включены пять научно-исследовательских институтов из РФ.

— Это продолжение зависимости, санкционной зависимости, это санкционный театр абсурда. Мы категорически не приемлем заявления, что какие-то наши организации могут быть причастны или участвовать в разработке химического и бактериологического оружия. Это нонсенс, — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина указал на научные изыскания одного из НИИ и предположил, что ограничительные меры могут быть "очередным примером ничем не прикрытой оголтелой неконкурентной борьбы".

— Они (американцы. — Прим. Лайфа) не могут жить без санкций, точнее рестрикций, ежедневно кому-то их не объявляя, — добавил Песков.