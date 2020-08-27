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Огромная двухголовая змея поразила змеелова в Аризоне

Рептилию в логове окружали её сородичи.

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Фото © Rattlesnake Solutions

Змеелов в Аризоне нашёл логово огромного двухголового техасского гремучника, сообщает The Tribune.

Грейсон Гетти рассказал, что обнаружил рядом с площадкой для гольфа логово с 12 змеями, там внутри был двухголовый техасский гремучник, который был вдвое больше своих сородичей, — пишет издание.

По словам мужчины, тело змеи было непропорциональным по сравнению с другими его родственниками. Змеёныш сделал первые вздохи, а потом свернулся кольцами и умер, считает змеелов.

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Оказать необходимую в таком случае помощь могут только в больнице.

Змеелов отметил, что позднее рептилий стало больше, так как одна из них родила уже после того, как он достал всех из логова. Мужчина выпустил животных на безопасном расстоянии от гольф-поля.

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