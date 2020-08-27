Огромная двухголовая змея поразила змеелова в Аризоне

Змеелов в Аризоне нашёл логово огромного двухголового техасского гремучника, сообщает The Tribune.

— Грейсон Гетти рассказал, что обнаружил рядом с площадкой для гольфа логово с 12 змеями, там внутри был двухголовый техасский гремучник, который был вдвое больше своих сородичей, — пишет издание.

По словам мужчины, тело змеи было непропорциональным по сравнению с другими его родственниками. Змеёныш сделал первые вздохи, а потом свернулся кольцами и умер, считает змеелов.

Змеелов отметил, что позднее рептилий стало больше, так как одна из них родила уже после того, как он достал всех из логова. Мужчина выпустил животных на безопасном расстоянии от гольф-поля.