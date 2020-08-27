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Традиционный крестный ход в честь Александра Невского в Петербурге не состоится

Решение не проводить его принято из-за эпидемиологической обстановки.

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12 сентября в Петербурге традиционно отмечают день перенесения мощей святого Александра Невского из Владимира в Троицкий собор Александро-Невской лавры. В этом году общегородской крестный ход в день церковного праздника проводить не будут, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на наместника лавры, епископа Кронштадтского Назария.

Как отмечает издание, в этот день в Троицком соборе лавры пройдёт праздничная литургия, после чего на территории монастыря начнётся концерт. Также будет вручена правительственная премия имени Александра Невского. Её будут удостоены те, кто внёс вклад в укрепление народного единства, сохранение культурного и исторического наследия. Кроме того, для посетителей Петропавловской крепости откроется выставка, посвящённая Ништадтскому миру.

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В общей сложности они прошли более 20 километров.

Напомним, в сентябре 2019 года на крестный ход в честь Александра Невского вышло свыше 100 тысяч человек.

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