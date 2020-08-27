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Кузнецова назвала плачевным то, как кормят школьников с диабетом и аллергией

Омбудсмен подчеркнула, что ресурс для решения этого вопроса есть.

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Фото © Донат Сорокин / ТАСС

На сегодняшний день в школах сложилась "плачевная" ситуация с организацией питания несовершеннолетних с сахарным диабетом, аллергией и ограниченными возможностями здоровья. Об этом РИА "Новости" заявила уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По результатам наших проверок можем сказать, что здесь ситуация, к сожалению, плачевная, — сказала она.

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Она также отметила, что в такой пище недостаточно полезных веществ для взрослого организма.

Омбудсмен подчеркнула, что в стране есть ресурс для решения данной проблемы, однако механизмов недостаточно. Кузнецова уточнила, что под ресурсом подразумевает президентскую инициативу обеспечения горячим питанием. Она делает возможным направление средств в регионы.

По данным уполномоченного, в 32 субъектах России вообще не организовано специализированное питание для детей с заболеваниями. Это выяснили после анализа 43 тысяч образовательных организаций и более 10 миллионов учащихся.

Ранее учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября.

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