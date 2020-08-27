"Работали малолетние". Стали известны детали гибели подростка в выгребной яме в Ростовской области

Трагедия в Ростовской области, которая унесла жизни 44-летнего мужчины и 15-летнего подростка, произошла на территории частного дома, где организовано "что-то вроде ИП". Об этом рассказала собеседница телеканала "360", пожелавшая остаться анонимной.

— Там занимались курами, работали малолетние, — сообщила она.

По словам девушки, ситуацию замалчивают — яму, в которой погибли люди, заставляли чистить именно несовершеннолетних. Она отметила, что и после трагедии ИП, на которое местные жаловались в администрацию из-за сильного запаха, продолжает работать.

Свою версию произошедшего озвучил знакомый погибшего школьника. По его словам, по просьбе владелицы бизнеса юноша спустился в яму, чтобы почистить, но его начало затягивать. На помощь бросился дядя мальчика, но и его засосало. В результате оба погибли.