Водитель в Екатеринбурге сбил четверых детей

Водитель Renault Sandero сбил нескольких детей на улице Бахчиванджи, 16 в Екатеринбурге. Все они живы, но травмированы.

Как рассказал источник Лайфа в местном ГИБДД, мужчина утверждает, что ехал на скорости 60 км/ч. Однако на дороге были знаки, разрешающие движение не более 20 км/ч, и предупреждения "Осторожно, дети".

В итоге пострадали две девочки семи и девяти лет, а также два мальчика четырёх и 14 лет. Их с различными травмами отвезли в местную больницу. Кроме черепно-мозговых травм, ушибов и ссадин у одного из мальчиков врачи диагностировали тупую травму живота, а у девочки — перелом костей голени и стопы.

Как пишет Ura.ru, 58-летний водитель, который за рулём уже шесть лет, 11 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение ПДД. Основное нарушение — превышение скорости.