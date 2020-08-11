Смертельный сплав. На Алтае перевернулся катамаран с туристами, в результате чего утонула девушка

Трагедия произошла во время прохождения водного маршрута на реке Шавле в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Туристы сплавлялись на катамаране, но не справились с управлением и в итоге перевернулись. Из-под судна не всплыла 36-летняя Анна Оганесян. Оказалось, что женщина утонула, а её тело унесло течением.

Друзья Анны тут же бросились её искать, но найти тело удалось только через три километра на следующей день. Затем в течение двух дней они несли погибшую, чтобы МЧС смогло их эвакуировать. Однако и тут возникли сложности. По началу им сообщили, что нужно ждать подкрепления, которое будет ехать ещё несколько суток. Но в итоге спасателей удалось уговорить, и тело Анны подняли на вертолёт. Об этом рассказал один из свидетелей произошедшего Евгений Рогачев в группе во "ВКонтакте".