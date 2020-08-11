Смертельный сплав. На Алтае перевернулся катамаран с туристами, в результате чего утонула девушка

Трагедия произошла во время прохождения водного маршрута на реке Шавле в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Туристы сплавлялись на катамаране, но не справились с управлением и в итоге перевернулись. Из-под судна не всплыла 36-летняя Анна Оганесян. Оказалось, что женщина утонула, а её тело унесло течением.
Друзья Анны тут же бросились её искать, но найти тело удалось только через три километра на следующей день. Затем в течение двух дней они несли погибшую, чтобы МЧС смогло их эвакуировать. Однако и тут возникли сложности. По началу им сообщили, что нужно ждать подкрепления, которое будет ехать ещё несколько суток. Но в итоге спасателей удалось уговорить, и тело Анны подняли на вертолёт. Об этом рассказал один из свидетелей произошедшего Евгений Рогачев в группе во "ВКонтакте".
Анна не была клиенткой коммерческого сплава, она была нашей подругой. Мы с Анной сплавлялись и дружили на протяжении десяти лет, помимо сплавов встречались в Москве, ездили к друг другу в гости, моя жена очень дружила с Аней, сейчас с её родителями занимается подготовкой к похоронам
Евгений Рогачев
Сама Анна не представляла свою жизнь без экстремального отдыха. Одним из последних путешествий был поход на горный массив Путорана. Женщина также воспитывала дочь, которой в январе исполнилось 15 лет. Анна написала трогательное поздравление в этот день: "15 лет моему лучшему другу и главному чуду, которое со мной случилось. Это невероятно!"