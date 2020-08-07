Украинская красавица, которая жила только путешествиями, разбилась на мопеде в Таиланде

На днях в тайской провинции Сураттхани в аварии с мопедом погибла молодая девушка, что стало уже печальной традицией курорта. Тело украинской туристки обнаружили в лесу рядом с покорёженным мопедом, пишет паблик "Плохие новости".

Фото © Instagram / ya___lerochka

Все знакомые и друзья Валерии были в недоумении, ведь девушка не любила и не умела кататься, да и побаивалась этого. Значит, за рулём сидел кто-то другой, кто не справился с управлением и сбежал с места ДТП. Теперь сестра девушки собирает деньги у всех небезразличных, чтобы вернуть тело или прах Леры домой. Об этом сообщила в "Инстаграме" близкая подруга туристки, которая живёт сейчас на Пхукете.

Фото © Instagram / ya___lerochka

Лера сама обожала курорты и пляжи и использовала любую возможность попутешествовать. В инстаграме девушки полно снимков с Бали, Ибицы, из Турции, Таиланда, Вьетнама и других популярных туристических мест. Лера брала от жизни всё и даже больше, веселясь на вечеринках, проводя время с подругами в ночных клубах и на концертах.

Фото © Instagram / ya___lerochka