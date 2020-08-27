Горнолыжный курорт в США переименуют из-за "сексистского и расистского" названия

Владельцы известного курорта "Скво-Вэлли" в США решили поменять его название из-за "сексистского и расистского" подтекста, сообщает Travel and Leisure.

Такое решение местная администрация приняла потому, что словом "скво" называли женщин из индейских племён. Против этого термина выступали местные жители племени уашо, для которых он представлялся расистским и сексистским оскорблением.

— Дорожим воспоминаниями, ассоциирующимися с названием нашего курорта, но это не оправдывает использование термина, который широко признан расистским и сексистским оскорблением, — сказали в администрации курорта.

Там заверили, что найдут новое имя, которое отражает основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля.

Новое название курорта пообещали обнародовать в начале 2021 года, а переименование запланировано после окончания горнолыжного сезона.