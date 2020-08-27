Очевидцы сообщают о массовых задержаниях журналистов в центре Минска

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Около двух десятков журналистов задержаны в центре Минска. Об этом сообщают telegram-каналы и СМИ со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, сотрудников СМИ загнали в автозак под предлогом проверки аккредитации, после чего синий микроавтобус без номеров уехал в неизвестном направлении. По данным портала TUT.BY, корреспондентов везут в Октябрьский РУВД.

Имена некоторых задержанных журналистов уже известны. Среди них фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев, Василий Федосенко из Reuters, Дмитрий Ловецкий из The Associated Press, журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, Уладзь Грыдин ("Радио Свобода"), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан ("Наша Нiва"), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ("Белсат"). Все они находились на площади Свободы, где проходит очередная акция протеста несогласных с итогами выборов.

Тем временем ТАСС сообщает, что Сергей Бобылев вышел на связь с редакцией, сообщив, что сотрудники милиции поместили его в автобус с другими задержанными. В качестве причины ему была озвучена формулировка "проверка документов".