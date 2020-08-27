Картину "Два смеющихся мальчика с кружкой пива" в третий раз похитили в Нидерландах

Знаменитая картина голландского художника золотого века Франса Халса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", написанная в 1626–1627 годах, в третий раз пропала из музея в городе Лердам, сообщает ТАСС.
— Злоумышленники выломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и украли картину, — пишет издание.
Отмечается, что предыдущие кражи были осуществлены в 1998 и 2011 годах. Мэр Лердама заявил, что расследованием похищения занимается большая группа полицейских.
Бэнкси выставил на аукцион свои картины, посвящённые кризису с мигрантами в ЕвропеИх стоимость оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов.
Ранее стало известно, что Петербургский музей истории подводного флота России пополнится ещё одним экспонатом. Известная художница Валерия Лошак, имя которой занесено в Книгу рекордов Гиннесса, вместе с учениками "морских" классов посвятит картину атомному крейсеру "Курск", который 12 августа 2000 года потерпел крушение в Баренцевом море.