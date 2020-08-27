Картину "Два смеющихся мальчика с кружкой пива" в третий раз похитили в Нидерландах

Знаменитая картина голландского художника золотого века Франса Халса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", написанная в 1626–1627 годах, в третий раз пропала из музея в городе Лердам, сообщает ТАСС.

— Злоумышленники выломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и украли картину, — пишет издание.

Отмечается, что предыдущие кражи были осуществлены в 1998 и 2011 годах. Мэр Лердама заявил, что расследованием похищения занимается большая группа полицейских.