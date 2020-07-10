Четырёхлетнюю девочку, которой пробили голову бутылкой в Красногорске, выписали из больницы

Четырёхлетняя девочка из Красногорска, которой сброшенная с высоты бутылка попала в голову и пробила череп, выписана из больницы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой.

— Подтверждаем, девочку выписали, по состоянию пока не комментируем, — заявил пресс-секретарь омбудсмена.