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Четырёхлетнюю девочку, которой пробили голову бутылкой в Красногорске, выписали из больницы

О состоянии ребёнка не сообщается.

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Фото © Pixabay

Четырёхлетняя девочка из Красногорска, которой сброшенная с высоты бутылка попала в голову и пробила череп, выписана из больницы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой.

Подтверждаем, девочку выписали, по состоянию пока не комментируем, — заявил пресс-секретарь омбудсмена.

Напомним, четырёхлетнюю девочку из Красногорска прооперировали после того, как на неё упал скинутый мальчиком с верхних этажей пакет с мусором, в котором была бутылка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

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