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Несколько белорусских банков перестали выдавать кредиты физлицам

Ситуацию пояснили опережающими темпами предоставления заёмных средств.

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Фото © Pixabay

В Белоруссии ряд банков сообщили о приостановке выдачи кредитов физическим лицам. Своё решение учреждения объяснили "повышенным" спросом со стороны населения.

В частности, с 28 августа приём кредитных заявок временно прекратит белорусская "дочка" Сбербанка. В заявлении на сайте БСП-Сбербанка уточняется, что все заявки на выдачу ссуд, поданные не позднее 27 августа, будут рассмотрены в установленном порядке.

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Вопрос обсудят премьер-министры двух стран.

От выдачи кредитов населению также отказались "Абсолютбанк", "Технобанк", "Белгазпромбанк" и РРБ-Банк. Белорусский народный банк с 25 августа приостановил выдачу кредитов на приобретение автомобилей и недвижимости, отмечает TUT.BY.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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Лишь внутренний диалог может стать решением для выхода из сложившейся ситуации, считают оппозиционеры.

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