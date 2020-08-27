Несколько белорусских банков перестали выдавать кредиты физлицам

В Белоруссии ряд банков сообщили о приостановке выдачи кредитов физическим лицам. Своё решение учреждения объяснили "повышенным" спросом со стороны населения.

В частности, с 28 августа приём кредитных заявок временно прекратит белорусская "дочка" Сбербанка. В заявлении на сайте БСП-Сбербанка уточняется, что все заявки на выдачу ссуд, поданные не позднее 27 августа, будут рассмотрены в установленном порядке.

От выдачи кредитов населению также отказались "Абсолютбанк", "Технобанк", "Белгазпромбанк" и РРБ-Банк. Белорусский народный банк с 25 августа приостановил выдачу кредитов на приобретение автомобилей и недвижимости, отмечает TUT.BY.