Учитель из Москвы решил судиться с Моргенштерном из-за пропаганды "неверного отношения к жизни"

В Тверском районном суде Москвы зарегистрирован иск, который подал учитель географии и биологии к популярному у молодёжи рэперу Алишеру Моргенштерну.

Причиной для этого стала фраза в интервью музыканта. Он сказал, что школы и вузы, по его мнению, это "домики, из которых выходят рабы".

— Мы считаем, что он пропагандирует неверное отношение к жизни, в которое сам не верит. Сам-то он трудолюбивый парень и очень хитрый. Он просто играется со слушателями. Проблема в том, что большинство из них несовершеннолетние и не понимают этого, — рассказал Лайфу учитель географии и биологии школы № 2094 Артём Васильевых.

Он добавил, что идея для иска пришла к нему после просмотра сториз музыканта Юрия Семеняка. Тот эмоционально высказывался об интервью Моргенштерна. Васильевых написал музыканту и, сойдясь во мнении, они решили подать иск.

— Просто, как педагогу, мне постоянно приходится сталкиваться с негативным влиянием новой рэп-волны, с результатами творчества Моргенштерна в особенности, — сказал Васильевых.