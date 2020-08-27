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Учитель из Москвы решил судиться с Моргенштерном из-за пропаганды "неверного отношения к жизни"

Педагог заявляет, что постоянно сталкивается с негативным влиянием новой волны рэпа.

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Фото © Instagram / semenyak__

В Тверском районном суде Москвы зарегистрирован иск, который подал учитель географии и биологии к популярному у молодёжи рэперу Алишеру Моргенштерну.

Причиной для этого стала фраза в интервью музыканта. Он сказал, что школы и вузы, по его мнению, это "домики, из которых выходят рабы".

Мы считаем, что он пропагандирует неверное отношение к жизни, в которое сам не верит. Сам-то он трудолюбивый парень и очень хитрый. Он просто играется со слушателями. Проблема в том, что большинство из них несовершеннолетние и не понимают этого, — рассказал Лайфу учитель географии и биологии школы № 2094 Артём Васильевых.

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Пока шумиха вокруг громкого дела Михаила Ефремова не успела утихнуть, а вопрос лихачеств на дороге стоит особо остро, Элджей демонстративно хвастается тем, сколько он спустил денег только на штрафы.

Он добавил, что идея для иска пришла к нему после просмотра сториз музыканта Юрия Семеняка. Тот эмоционально высказывался об интервью Моргенштерна. Васильевых написал музыканту и, сойдясь во мнении, они решили подать иск.

Просто, как педагогу, мне постоянно приходится сталкиваться с негативным влиянием новой рэп-волны, с результатами творчества Моргенштерна в особенности, — сказал Васильевых.

Ранее Моргенштерн дал большой концерт в Сочи, несмотря на запрет массовых мероприятий. После этого полиция организовала проверку.

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