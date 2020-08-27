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Под Харьковом расстреляли автобус организации "Патриоты — за жизнь". В Раде сообщают о погибших

Несколько человек похищены.

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Фото © Вадим Рабинович / Facebook

Радикалы заблокировали и расстреляли под Харьковом автобус с представителями организации "Патриоты — за жизнь". Об этом в своём фейсбуке написал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

На трассе Киев — Харьков из автоматического оружия "Азовом"* и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нём передвигались члены общественного движения "Патриоты — за жизнь". Есть погибшие, — таким сообщением поделился он на своей странице.

Фото © Facebook / Вадим Рабинович

Отмечается, что несколько человек были похищены.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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