Под Харьковом расстреляли автобус организации "Патриоты — за жизнь". В Раде сообщают о погибших

Радикалы заблокировали и расстреляли под Харьковом автобус с представителями организации "Патриоты — за жизнь". Об этом в своём фейсбуке написал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

— На трассе Киев — Харьков из автоматического оружия "Азовом"* и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нём передвигались члены общественного движения "Патриоты — за жизнь". Есть погибшие, — таким сообщением поделился он на своей странице.

Фото © Facebook / Вадим Рабинович

Отмечается, что несколько человек были похищены.