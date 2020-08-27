"Это бред". Друг обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина Крючкова не верит в его виновность

Друг обвиняемого в киберпреступлениях в США гражданина России Егора Крючкова не верит в виновность приятеля. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По словам близкого товарища задержанного россиянина, незадолго до ареста Крючков сам звонил ему и просил занять денег на покупку билета в Россию.

— Если они ворочали такими деньгами — почему он занимал у меня по 5–10 тысяч? Это бред. Я считаю, что он просто перепил и наговорил лишнего там своим товарищам, — отметил он.