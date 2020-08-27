"Это бред". Друг обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина Крючкова не верит в его виновность

Друг обвиняемого в киберпреступлениях в США гражданина России Егора Крючкова не верит в виновность приятеля. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
По словам близкого товарища задержанного россиянина, незадолго до ареста Крючков сам звонил ему и просил занять денег на покупку билета в Россию.
Посольство РФ в США окажет помощь обвиняемому в киберпреступлениях россиянину КрючковуПо данным американских властей, мужчина предлагал $1 миллион за участие в его мошеннической схеме.
— Если они ворочали такими деньгами — почему он занимал у меня по 5–10 тысяч? Это бред. Я считаю, что он просто перепил и наговорил лишнего там своим товарищам, — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что полиция Лос-Анджелеса задержала российского гражданина Егора Крючкова, которого обвиняют в преступном сговоре. Он якобы предложил сотруднику одной американской компании миллион долларов в обмен на загрузку вредоносного ПО в служебный компьютер. По данным властей, россиянин пытался скрыться, но был задержан, в стране он находился по туристической визе.