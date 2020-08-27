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"Это бред". Друг обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина Крючкова не верит в его виновность

Он отметил, что незадолго до ареста приятель звонил и просил занять денег на покупку билета в РФ.

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Фото © "Mash на Мойке"

Друг обвиняемого в киберпреступлениях в США гражданина России Егора Крючкова не верит в виновность приятеля. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По словам близкого товарища задержанного россиянина, незадолго до ареста Крючков сам звонил ему и просил занять денег на покупку билета в Россию.

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По данным американских властей, мужчина предлагал $1 миллион за участие в его мошеннической схеме.

Если они ворочали такими деньгами — почему он занимал у меня по 5–10 тысяч? Это бред. Я считаю, что он просто перепил и наговорил лишнего там своим товарищам, — отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что полиция Лос-Анджелеса задержала российского гражданина Егора Крючкова, которого обвиняют в преступном сговоре. Он якобы предложил сотруднику одной американской компании миллион долларов в обмен на загрузку вредоносного ПО в служебный компьютер. По данным властей, россиянин пытался скрыться, но был задержан, в стране он находился по туристической визе.

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