В Техасе ввели режим ЧС из-за двух тропических штормов

A stormy day at the beach in #Texas yesterday. #Texas will continue to see storms including the possibility of being impacted by two tropical systems. We'll have more on @WeatherNation. pic.twitter.com/FbP7pharbf — WeatherNation (@WeatherNation) August 23, 2020

Президент США Дональд Трамп объявил о введении в штате Техас режима чрезвычайной ситуации в связи с приближающимися тропическими штормами "Марко" и "Лаура". Об этом сказано в документе, размещённом на сайте Белого дома.

Отмечается, что это решение позволит Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать усилия для спасения людей и защиты имущества.

Штату будет выделена дополнительная федеральная помощь, 75% расходов на борьбу со стихийным бедствием возьмёт на себя федеральный центр.

Тем временем шторм "Марко" достиг побережья другого американского штата — Луизианы. Стихия обрушилась на сушу возле устья реки Миссисипи, но метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время циклон ослабнет до тропической депрессии. Так, его максимальная скорость снизилась до 18,05 м/c. Со скоростью 3,6 м/с он движется на северо-запад, сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Что касается "Лауры", находящейся сейчас в районе Кубы, то синоптики предполагают, что она достигнет американского побережья 26 августа. При этом, как ожидается, циклон усилится до урагана. Существует и угроза наводнений. Максимальная скорость шторма оценивается в 26,8 м/c, но быстро растёт. "Лаура", как и "Марко", движется на северо-запад, однако делает это значительно быстрее — со скоростью 8,9 м/с.