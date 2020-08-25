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Москвичей во вторник ожидает тёплая погода без осадков

Ночью температура воздуха в столице упадёт до плюс 14 градусов.

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Жителей Москвы сегодня ждёт облачная погода с прояснениями и температура до 26 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём воздух в столице прогреется до плюс 24–26 градусов, а в ночное время упадёт до плюс 14. По области ожидается схожая картина. В дневное время — до плюс 26 градусов, а ночью около 11 градусов выше нуля. Ночью в регионе возможен дождь.

"Лето не собирается сдаваться". Москвичам пообещали тропическое тепло

В последний день августа воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов.

В Москве будет дуть ветер юго-западного и западного направлений со скоростью не более десяти метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики пообещали россиянам аномально тёплый конец лета.

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