В ДТП с участием ВАЗ-2115 и "газели" в Краснодарском крае погиб один человек

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В Динском районе Краснодарского края вечером 27 августа произошло серьёзное ДТП с участием ВАЗ-2115 и "газели". В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.
Уточняется, что авария произошла на выезде из станицы Новотитаровской. На кадрах с места ЧП видно, что "газель" опрокинулась, а легковушка полностью смята. Известно, что в результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Кроме того, получил травмы и человек, находившийся за рулём "газели".
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадало семь человекВсех получивших травмы госпитализировали.
На месте происшествия работают правоохранители, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что девять вахтовиков пострадали в ДТП с участием грузовика на Камчатке.
В ДТП с фурой и катком дорожных рабочих на МКАД пострадало два человекаОдин из них позже отказался от госпитализации.
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