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В ДТП с участием ВАЗ-2115 и "газели" в Краснодарском крае погиб один человек

Авария произошла на выезде из станицы Новотитаровской.

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Видео © LIFE

В Динском районе Краснодарского края вечером 27 августа произошло серьёзное ДТП с участием ВАЗ-2115 и "газели". В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Уточняется, что авария произошла на выезде из станицы Новотитаровской. На кадрах с места ЧП видно, что "газель" опрокинулась, а легковушка полностью смята. Известно, что в результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Кроме того, получил травмы и человек, находившийся за рулём "газели".

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Всех получивших травмы госпитализировали.

На месте происшествия работают правоохранители, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что девять вахтовиков пострадали в ДТП с участием грузовика на Камчатке.

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Один из них позже отказался от госпитализации.

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