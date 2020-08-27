В ДТП с участием ВАЗ-2115 и "газели" в Краснодарском крае погиб один человек

В Динском районе Краснодарского края вечером 27 августа произошло серьёзное ДТП с участием ВАЗ-2115 и "газели". В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Уточняется, что авария произошла на выезде из станицы Новотитаровской. На кадрах с места ЧП видно, что "газель" опрокинулась, а легковушка полностью смята. Известно, что в результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Кроме того, получил травмы и человек, находившийся за рулём "газели".